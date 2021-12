Da Redação

Gi Lancellotti posa de fio-dental nas areias de Noronha

A atriz Giovanna Lancellotti postou recentemente uma sequência de fotos de biquíni e fio-dental que deixou os fãs alvoroçados no Instagram. Ela curtiu férias em nas areias de Fernando de Noronha

continua após publicidade .

“Contando os dias”, escreveu na legenda da publicação. No registro, ela posa de costas, com o bumbum torneado todo em destaque e com o bronzeado em dia.

Na rede social, Gi Lancellotti é seguida por quase 10 milhões de pessoas. A atriz, que está no catálogo da Netflix com o filme Riscos de Amor, coleciona elogios dos fãs.

continua após publicidade .

Veja o post: