Gentili mostra mensagem que recebeu de homem que matou petista em Foz

Danilo Gentili, apresentador do talk show The Noite, no SBT

O apresentador do The Noite, do SBT, Danilo Gentili, mostrou uma mensagem que recebeu de Jorge José da Rocha Guaranho, policial apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) que matou o dirigente petista Marcelo Arruda, no sábado (9), em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Em seu perfil do Twitter, Gentili publicou um print de um comentário do policial em uma de suas postagem. “Encontre na imagem abaixo alguém que não seja mamador de dinheiro público ou fracassado”, escreveu o apresentador, junto com uma foto de vários políticos.

Guaranho respondeu ao post: “Você é muito otário mesmo”, junto de emojis vomitando.

“Fico feliz por saber que ao contrário desses que estão me processando por essa tuitada, assassino não me admira”, disse Gentili sobre o comentário do homem.

Fico feliz por saber que ao contrário desses que estão me processando por essa tuitada, assassino não me admira. pic.twitter.com/Nqa6HdNsoy — Danilo Gentili (@DaniloGentili) July 11, 2022





