Gente como a gente! Renata Vasconcellos surge em feira de rua

A apresentadora Renata Vasconcellos, que comanda o Jornal Nacional com William Bonner, surpreendeu os fãs ao mostrar um momento de sua rotina fora da televisão. A jornalista usou seu perfil nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (12) para compartilhar fotos de quando saiu para fazer compras em uma feira de rua.

Com um look básico, composto por camiseta branca e calça preta, a comunicadora surgiu sorridente em fotos com sua sacola ecológica enquanto escolhida as frutas e verduras para sua família. "Eita, sexta!!!", escreveu na legenda da publicação feita no Instagram. Veja no final da matéria.

Nos comentários, os fãs demonstraram que adoraram ver o momento dela fora da telinha. “Perfeita até fazendo as compras na feira”, disse um internauta. “O tipo de sorte que eu não tenho: encontrar a Renata na feira”, declarou outro. “Bonita até na feira, tem a áurea de pessoa super do bem”, afirmou mais um.

Fonte: Revista Caras.

