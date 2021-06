Geminianos passam o dia no alerta e os astros pedem cuidado

Continua após publicidade

Quem nasceu hoje

É uma pessoa esforçada e procura a realização pessoal em tudo o que faz. Será conhecido pela sua competência. Terá facilidade para trabalhar em grupo. A família será o seu porto seguro. É arrojado, intenso e objetivo.

Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta e os astros recomendam rotina. Adie início de projeto profissional. Cuide melhor dos seus interesses financeiros. Mostre-se flexível e compreensivo. Falta de tolerância pode gerar atritos com seu par afetivo.

Áries – As possibilidades de sucesso nos negócios e trabalho contam com apoio de sócios, superiores e parceiros. Você estará mais alegre em relação a sua família. Amor em alto astral com a pessoa amada. C. 267 M. 9343

Touro – Dia de muitos compromissos sociais, profissionais e chances de ganhos. Forte vitalidade, seu organismo responde bem ao estresse do trabalho. Boas notícias no amor. C. 940 M. 2675

Gêmeos – O seu alerta traz alguns problemas financeiros, então evite novos gastos. Modere o apetite. A família precisa de mais atenção. Indecisões com seu par afetivo. C. 619 M. 0894

Câncer – Pense no futuro e evite mudanças nos seus negócios e trabalho. O Sol não favorece novas ações na sua vida familiar. Organize as finanças, amanhã você entrará no alerta. Cuide da saúde. C. 192 M. 4069

Leão – Altos e baixos na vida profissional, evite se arriscar sem antes analisar as consequências. Seja menos egoísta no amor e dê apoio à família. Descanse mais, não abuse de suas forças. C. 808 M. 5727

Virgem – Dia tranquilo com a família, pode sair para compra doméstica e dar apoio a parentes. Amor em evidência, paixão total. Trabalho caminhando para o sucesso, mais dinheiro no bolso. Saúde ótima. C. 523 M. 7400

Libra – Combata o desânimo, não há motivos para problemas ou disputas profissionais. Procure ser diplomático com a família, que busca sua atenção. Tudo ótimo com o seu organismo. Amor descontraído. C. 072 M. 3399

Escorpião – Você esta pronto para realizar mudanças no seu trabalho. Melhoram as indicações para os novos compromissos financeiros. Maré em alta com a pessoa amada. Compromissos familiares. C. 759 M. 1832

Sagitário – Júpiter, transita na sua quarta casa trazendo acertos de problemas da vida familiar. A felicidade está bem próxima. Colaboração de Aquário e Touro. Boas notícias sobre as finanças. C. 844 M. 6511

Capricórnio – Você se sente bem em relação aos negócios e trabalho. Poderá contar com apoio que precisa. Menos teimoso e mais ativo com a família. Inspiração no amor, paixão total. C. 631 M. 7288

Aquário – Dia propício para revisar os negócios da família e seus gastos. Conseguirá resolver os problemas do seu trabalho. Relaxe os nervos. Boas novidades em seu caso de amor. Tente na loteria. C. 485 M. 5106

Peixes – A fase astral não poderia ser melhor no lar e nos seus negócios. Pode realizar mudanças na sua casa, fazer compras e reformas. Finanças em alta. Novos amigos. Boa saúde. Amor com sintonia total. C. 316 M. 8953