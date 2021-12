Da Redação

Gêmeas que dividem noivo tentam engravidar ao mesmo tempo

As gêmeas Anna e Lucy DeCinque, de 35 anos, que se definem como as mais idênticas do mundo, estão tentando engravidar ao mesmo tempo do noivo que dividem.

Moradoras de Perth (Austrália), as gêmeas medem a temperatura no mesmo horário todas as manhãs para saber se estão ovulando e, recentemente, descobriram que eram mais férteis na mesma época do mês.

Em vídeo divulgado pela TLC, uma das gêmeas diz:

"Estamos três graus acima. Estamos ovulando, somos exatamente iguais."

Em seguida, eles chamam o noivo compartilhado, Ben, para fazer a sua parte. A cena seguinte, após decorrido algum tempo (sugerindo que houve sexo), mostra as irmãs com as pernas levantadas contra a parede para tentar ajudá-las a conceber com sucesso, contou o "Metro".

Ficar grávida ao mesmo tempo é particularmente importante para as gêmeas, porque elas gostam de fazer tudo juntas: malhar, comer, tomar banho, dormir, sair para compras, e até ter relações sexuais com o parceiro. O pedido para engravidar juntas foi feito pela mãe.

Sobre o compartilhamento do noivo, Anna explicou:

"Ele nunca favorece uma. Se ele me beija, imediatamente beija minha irmã. Não há ciúme. Não há separação entre nós. Ele entende que queremos estar juntas todo o tempo. Somos garotas muito ativas, e ele precisa do dobro de energia."

