Da Redação

Geisy Arruda usa fio-dental mais fino que existe

Na última semana, a modelo Geisy Arruda compartilhou em seu perfil do Twitter um clique ousado. Com uma calcinha fio-dental finíssima, a modelo do OnlyFans exibiu as curvas em meio a alguns apetrechos eróticos e convidou os seguidores a assinarem seu perfil na plataforma de conteúdo adulto.

Nos comentários, os internautas ficaram eufóricos com o clique. "Maravilhosa, linda, sedutora, encantadora, incrível", comentou um seguidores. "Um espetáculo", elogiou outro.