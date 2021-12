Da Redação

Geisy Arruda posa com lingerie e enlouquece fãs

Neste sábado (25), Geisy Arruda apostou em uma versão Mamãe Noel sexy, com uma lingerie de lacinho e cinta-liga, e levou os seguidores à loucura.

continua após publicidade .

Na publicação no perfil do Instagram, os seguidores encheram de elogios e não deixaram de lado as cantadas. “Esse é o presente que eu quero de Natal”, escreveu um seguidor da musa.

Outros também aproveitaram a referência que liga lacinhos a presentes e comentaram: “Isto sim seria um presente de Natal maravilhoso” e “Vontade de desamarrar”. Elogios como “maravilhosa”, “deusa”, “linda” e “delícia” também aparecem entre os mais de mil comentários.

continua após publicidade .