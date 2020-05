Gata é flagrada carregando filhote até emergência de hospital

Uma gatinha fofa viralizou nas redes sociais após ser flagrada por funcionários de um Hospital na Turquia, carregando seu filhote pela boca até a emergência.

"Hoje, estávamos na ala de emergência do hospital quando uma gata apareceu trazendo seu filhinho na boca. Os médicos interviram imediatamente e examinaram o gatinho enquanto a mãe não saia do seu lado", escreveu uma funcionária do Hospital no Twitter.





Os animais foram encaminhados a um médico veterinário, para serem examinados corretamente. A publicação nas redes sociais gerou grande repercussão rendendo mais de 80 mil curtidas e comentários de agradecimento aos profissionais que acolheram os felinos.