Galvão Bueno tira sarro de queda da Alemanha: “Lá vão eles de novo”

Galvão Bueno foi à forra nas redes sociais e tirou sarro da Alemanha

A eliminação da Alemanha na Copa do Mundo do Catar, nesta quinta-feira (1°), foi festejada pelos brasileiros e, especialmente, por Galvão Bueno. A seleção derrotou Costa Rica por 4 a 2, mas caiu na fase de grupos em razão da vitória do Japão por 2 a 1 sobre a Espanha.

O narrador do fatídico 7 a 1 em 2014 foi à forra nas redes sociais e tirou sarro da seleção de Neuer e companhia lembrando uma de suas frases na goleada traumática.

“Copa não é brincadeira, mas minha frase ‘Lá vem eles de novo’ marcou nos 7 a 1! Agora é ‘Lá vão eles de novo’!. Duas Copas seguidas com Alemanha fora!”, ironizou o narrador da Globo.

Galvão também comentou a eliminação da Bélgica, algoz do Brasil em 2018, após o empate sem gols com a Croácia, também nesta quinta.

Com informações do Metrópoles.

