Gal Costa, um dos maiores nomes do MPB, morre aos 77 anos

A cantora Gal Costa, um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira (MPB), morreu na manhã desta quarta-feira (9), aos 77 anos. A informações foi confirmada pela assessoria da artista.

Ainda conforme a equipe, a causa da morte é desconhecida.

Gal Costa iria se apresentar no Primavera Sound, que ocorreu no último fim de semana em São Paulo, mas teve que cancelar sua participação em última hora. Isso ocorreu porque, segundo a assessoria, a artista precisava se recuperar, já que havia passado por um procedimento cirúrgico para a retirada de um nódulo na fossa nasal direita, portanto, teria que ficar longe dos palcos até o fim de novembro.

Nascida Maria da Graça Costa Penna Burgos em Salvador, na Bahia, Gal Costa foi uma revolução das vozes e dos costumes na música brasileira desde seu surgimento na cena nacional, na década de 1960.

A morte da cantora está repercutindo nas redes sociais, inclusive, no exterior. Veja algumas homenagens que foram feitas no Twitter:

Oh no. Brazilian music giant Gal Costa has just died. Rest in power, Gal. pic.twitter.com/uFS08W493i