Gafe: jornalista aparece fumando ao vivo na GloboNews

Nesta quarta-feira (28), a jornalista Mônica Waldvogel cometeu uma gafe ao vivo na GloboNews. A apresentadora apareceu fumando um cigarro durante o programa.

Mônica apareceu fumando no momento em que o apresentador do GloboNews em Pauta, Marcelo Cosme, chamou os comentaristas para debater sobre os temas do próximo programa. A imagem da jornalista foi rapidamente cortada do telão do estúdio.

Veja:

No #EmPauta da Globo News, a Mônica Waldvogel apareceu fumando durante o telejornal, achando que não estava mais no ar. Acontece, né? pic.twitter.com/PxG4QZZyhA — Fernando Machado (@fernandoluiiz) July 29, 2021

Logo após, Marcelo explica que houve uma falha na transmissão. “Mônica vai aparecer aqui para mim? O sinal caiu e voltou”, disse. Quando ela retornou ao ar, o cigarro já não estava mais visível.

Por meio de uma rede social, ela afirmou que sua internet havia caído. “O sinal tinha caído e eu não percebi que voltou”, justificou a jornalista no Twitter.