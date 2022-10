Gabriela Pugliesi sobre a reta final da gravidez: 'Ganhei 16 quilos'

Da Redação

A influenciadora passou por diversos tratamentos de fertilização que não apresentaram sucesso

A musa fitness, Gabriela Pugliesi, tinha um sonho há anos: ser mãe. A influenciadora passou por diversos tratamentos de fertilização que não apresentaram sucesso, até que engravidou naturalmente do atual companheiro, Túlio Duek.

Aos 37 anos, e prestes a dar à luz um menino, Pugliesi conversou com a revista Quem e contou como está sendo essa fase final da gestação, seu plano de um parto normal, e todas as suas considerações sobre esse momento, incluindo as mudanças no corpo.

A influenciadora contou que está em uma "fase da vida muito mais madura com relação à estética". "Corpo volta, eu tenho força de vontade. A prioridade agora não é meu físico. Não é ficar sarada", avalia ela, que continua se exercitado todos os dias e cuida da alimentação, porque tem tendência à diabetes gestacional.

Gabriela vem sendo alvo na internet nos últimos tempos, mas disse que não liga para as críticas. "Estou na internet sendo julgada há 10 anos. Eu nem leio mais", diz Gabriela, que avisa que terá babá, sim, e não tem planos rígidos para quando Lion nascer. "Eu vou vivendo um dia após o outro."

fonte: Reprodução/Instagram

Durante a entrevista, Pugliesi foi questionada sobre sua "barriga negativa" e como está se sentindo agora que esbanja um barrigão na gravidez.

"Vai parecer demagogia tudo isso, mas não é: eu nunca me senti tão linda e tão poderosa! É diferente quando o barrigão é de gravida, é uma bênção! Eu sempre quis ser uma grávida barriguda e consegui (risos). A gente fica com uma luz diferente. Ganhei 16 quilos e nunca me achei tão bonita, até porque a beleza agora vem com um propósito, né?", afirmou a nova mamãe.





Fonte: Informações da revista Quem.

