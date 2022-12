Gabriela Prioli opta por saída maternidade de brechó para filha; veja

Da Redação

Ava, é a primeira filha de Gabriela e Thiago Mansur, e veio ao mundo na última quinta-feira (22)

Nesta segunda-feira (26), a advogada criminalista Gabriela Prioli, de 36 anos, contou para os seus seguidores do Instagram que a saída maternidade usada por sua primeira filha, a pequena Ava, foi adquirida em um brechó.

"A roupa que Ava usou para sair da maternidade é do [brechó] Peça Rara Jardins. Quem me deu foi a @franrezende", contou ela.

A influenciadora digitou expôs a escolha pois, de acordo com ela, "ainda há quem tenha preconceito com roupa de brechó, que se constrange por usar roupa de segunda mão. Eu poderia comprar qualquer roupa para minha filha e ela está aí com uma que já foi de alguém e isso é o máximo".



Ava, é a primeira filha de Gabriela e Thiago Mansur, e veio ao mundo na última quinta-feira (22). A bebê nasceu às 12h33, com 3,3 quilos e medindo 50 centímetros. "Sabe aquela sensação que os pais falam: ‘Ah, você não vai entender, é um sentimento muito único, não dá pra descrever esse sentimento, só quem é pai e quem é mãe consegue saber, porque é indescritível?’. Então, vou ser clichê e dizer que é exatamente esse sentimento multiplicado por um milhão de vezes. É um amor incondicional", disse Thiago por meio de um comunicado enviado à imprensa. “Estou absolutamente feliz e, pela primeira vez, completamente sem palavras", completou Gabriela.





Fonte: Informações Revista Quem.

