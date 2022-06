Gabriela Prioli anuncia primeira gravidez: 'Três vidas inteiras'

Da Redação

Gabriela e o músico estão juntos há sete anos. A previsão é que o bebê nasça em dezembro de 2022

Gabriela Prioli, de 36 anos de idade, anunciou nesta terça-feira (28) que está grávida de seu primeiro filho. No seu perfil das redes sociais, a apresentadora contou aos seus seguidores sobre a novidade e gerou comoção.

O filho, fruto da relação com o seu namorado, o músico Thiago Mansur, foi 'noticiado' para o mundo através de uma foto com um tênis de criança com a legenda : "Cabem três vidas inteiras". Prioli ainda fez uma brincadeira dizendo que, com o cachorro do casal, são quatro vidas.





"Esse é um dos momentos mais importantes da nossa vida e estamos muito felizes por saber que tem tanta gente compartilhando essa felicidade com a gente", conta Gabi, grávida de 14 semanas.

Eles ainda não sabem o sexo do bebê, e aguardam o momento com tranquilidade. "A Gabi perdeu o pai com seis anos, eu perdi o meu com seis meses. Então, viver a paternidade é algum muito importante pra mim. Tô pronto pra me apaixonar ainda mais por essa família que já era formada por mim, a Gabi e o Bolt, nosso cachorrinho, e que agora tá crescendo. Estamos muito felizes", diz Thiago.

