Gabriel Medina fala pela primeira vez sobre beijos em Jade Picon

A ficada do surfista e da ex-BBB foi filmada por frequentadores do local

Durante o segundo dia de Rock in Rio 2022, Gabriel Medina falou, em entrevista à imprensa, sobre os beijos que deu em Jade Picon na semana passada, em uma balada no Rio de Janeiro. A ficada do surfista e da ex-BBB foi filmada por frequentadores do local e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Ao ser questionado sobre o suposto romance com a irmã de Leo Picon, o atleta disse estar focado no trabalho. Ele ainda lamentou esse tipo de flagra. “Tem que tomar cuidado quando estiver beijando. Tem sempre alguém filmando”, declarou o campeão à revista Quem.

Medina foi ao festival de música com 15 amigos e pretende curtir o evento de maneira mais tranquila desta vez. “Vim mesmo pelo Post Malone”, admitiu.

Sobre o assédio do público nos camarotes do RiR, ele afirmou não se importar. “Eu parei de me preocupar com coisas que não tenho controle. Gosto de viver do jeito que eu sou. Tenho 28 anos, estou solteiro, tenho minha profissão e estou focado no meu trabalho”, reforçou o surfista.

O segundo dia de festival tem como atração principal o rapper norte-americano Post Malone. Alok, Jason Derulo e Marshmello também sobem ao Palco Mundo.

Com informações, Metrópoles.

