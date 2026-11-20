O influenciador digital Gabriel Félix morreu aos 29 anos na noite da última quinta-feira (19). A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira pela noiva do criador de conteúdo, Isabelle Abreu, por meio de suas redes sociais. A causa do óbito não foi divulgada pela família, que informou ainda não saber exatamente o que aconteceu. O modelo deixa uma filha de três anos, Amelie, fruto do relacionamento com a também influenciadora.

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Em um texto de despedida publicado no Instagram, Isabelle lamentou profundamente a perda precoce, descrevendo Gabriel como sua alma gêmea e o grande amor de sua vida. A criadora de conteúdo ressaltou que a filha é a parte mais bonita da história do casal e pediu que o público envie orações para que o parceiro seja recebido com carinho. Em seu desabafo, ela demonstrou incredulidade diante da tragédia, afirmando não conseguir imaginar o mundo sem a presença do noivo, mas destacou que o legado do modelo será eterno.

Diante da repercussão repentina e dirigindo-se aos seus mais de quatro milhões de seguidores, a influenciadora fez um apelo para que o momento seja respeitado. Ela solicitou tempo e privacidade para a família processar a dor e agradeceu o carinho que o público sempre dedicou a eles.

O casal ganhou popularidade na internet justamente por compartilhar detalhes da rotina familiar e do relacionamento, que caminhava para o altar após um pedido de casamento oficializado em julho de 2025. Momentos antes do falecimento, o influenciador havia feito suas últimas publicações na internet com registros brincando com a filha em um balanço, refletindo com orgulho sobre a alegria da paternidade.