Da Redação

Gabriel, do Corinthians, tem conta do Instagram hackeada

Suspenso para o clássico diante do Palmeiras, no próximo domingo (26), o volante Gabriel Girotto teve sua conta do Instagram invadida. O jogador teve a conta foi transformada em um memorial, o que acontece normalmente em páginas usadas para homenagear pessoas mortas.

Apesar de ter recuperado a conta, a assessoria do Corinthians confirmou ao portal ‘Meu Timão’ que o volante teve sua conta hackeada.

Gabriel recebeu um cartão amarelo no segundo tempo da partida entre Corinthians e América, que terminou em 1 a 1. O amarelo já deixava o volante fora do próximo jogo contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, mas ao reclamar com o árbitro após o final do jogo contra o clube mineiro, o jogador recebeu o cartão vermelho.

Com informações: IstoÉ