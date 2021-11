Da Redação

Gabriel Baumeier é referência em alinhadores invisíveis

Em 2019, o Brasil foi o país destaque no levantamento de dados realizado pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) no que se refere ao número de profissionais da área, contando com cerca de 330 mil dentistas. O elevado número de profissionais na área tornou o mercado odontológico competitivo e desafiador, em que para se destacar no meio é de suma importância estar conectado com a novas tendências da odontologia, com as tecnologias, as técnicas inovadoras e os novos modelos de negócio e atuação. Entre as novas tendências lançadas destacam-se os alinhadores invisíveis e as novas tecnologias para a aplicação de facetas de resina.

Durante a pandemia muitos profissionais perceberam a elevada busca pela estética dental.

Acredita que a alta exposição nas redes sociais, lives, reuniões de trabalho online tenham motivado a busca pela estética dental?

"Com certeza, a Pandemia teve incontáveis pontos negativos, mas também teve efeitos colaterais positivos, principalmente para os dentistas, uma vez que as pessoas começaram a se olhar mais em vídeo chamadas e redes sociais, e não somente com sorrisos estáticos, onde principalmente as mulheres, sabem exatamente como sorrir escondendo o que elas não gostam em seus sorrisos, as vídeos chamadas obrigaram as pessoas a observar a relação dos dentes com os lábios em movimento, e mesmo que por um apelo estético, fez com que a pessoas por consequência, buscassem uma melhor saúde bucal", comenta o especialista.

Dr. Baumeier, iniciou seus estudos em odontologia na Univsersity of Central Arkansas, nos Estados Unidos, e os finalizou no Centro de Ensino Superior de Campos Gerais, em Ponta Grossa, Paraná. Logo após finalizar a graduação, em 2012, ele se apaixonou por ortodontia e decidiu realizar diversas especializações com cursos disponíveis por todo o Brasil e na New York University (NYU). Mesmo com as diversas especializações, iniciou mestrado com um dos maiores profissionais do ramo no país, o Professor Doutor Jurandir Barbosa.

Com ampla autoridade dentro do tema, Dr. Gabriel Baumeier, lança seu curso online voltado para profissionais da área, que desejam elevar o seu nível e ter melhores resultados.

"Os meus cursos foram desenhados em uma linguagem de ensino chamada Design Thinking, onde o aprendizado é mais leve e mais dinâmico. Ao idealizar a forma de comunicação do curso eu fiz pensando em como eu gostaria que me ensinassem, uma vez que eu tenho uma dificuldade de concentração devido ao meu déficit de atenção. O curso é voltado para ortodontistas que ainda não trabalham com alinhadores em sua prática clínica ou que já trabalham, mas desejam ter melhores resultados e que querem deixar de ser reféns de uma única empresa de alinhadores ou até mesmo fabricar seus próprios alinhadores criando a sua própria marca, tudo isso sendo ensinado do absoluto zero. O melhor dos cursos é o fato deles serem gravados, online e sem prazo de expiração para assistir as aulas, quando quiser e onde quiser", afirma o profissional.

Em breve lançamento do livroO livro está sendo escrito nesse momento e com data de lançamento com previsão para dezembro desse ano ainda, 2021. O nome será Alinhadores descomplicados – o guia definitivo de introdução aos alinhadores, traduzido em 2 idiomas, espanhol e inglês e vendido pela Amazon e Eduzz no formato de ebook.

Para acompanhar e saber mais detalhes sobre como funciona o trabalho do especialista, acompanhem o seu Instagram: https://instagram.com/baumeier