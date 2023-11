Gabiswift: Fã une amor por Gabigol e Taylor Swift no mesmo lugar

Siga o TNOnline no Google News

O carioca Eric Torres, fã de Flamengo e Taylor Swift, chamou atenção nas redes sociais ao usar uma camisa metade da cantora e metade do jogador Gabigol. A ideia veio de sua namorada Amanda, inspirada por um post do Flamengo no X, antigo Twitter

Após a imagem de Eric ser compartilhada pelo perfil @outofcontextCRF, muitos internautas começaram a procurá-lo querendo a camisa. Eric, que fez a arte e imprimiu a camisa sozinho, disponibilizou o design no Twitter para quem quiser fazer a sua própria versão.

“Eu vi uma postagem do perfil Flamengo em inglês de uma música da Taylor. Nele, vi esses dois memes (unindo Gabigol e Swift) e fui adicionando imagens”, contou Eric, estudante de jornalismo.

“Não fiz para mais ninguém. Fiz tudo sozinho. Fiz a arte, fui na gráfica. Agora tem um monte de gente pedindo e perguntando onde comprei. Tem gente pedindo a arte para disponibilizar, e eu compartilhei no Twitter para a galera que quiser fazer se sentir à vontade”, contou Eric.



