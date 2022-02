Da Redação

Gabigol e Mel Maia são flagrados juntos em evento no Rio

No Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca, em um festival de rap, Gabriel Barbosa e Mel Maia foram flagrados juntinhos, em clima de azaração.

Conforme o Celebs do Rio, perfil do Instagram, os famosos ficaram conversando ao pé do ouvido e teriam rolado diversos beijos. Ao notarem que estavam sendo fotografados, os dois tentaram fugir dos paparazzi, mas os registros já estavam feitos.

Após a vitória de 5 x 0 do Flamengo sobre o Nova Iguaçu, Gabigol já havia dado spoilers de que estaria no local. “Alegria de quem ganhou, fez gol, assistência e vai curtir Rep Festival. Lil Gabi on”, explicou, utilizando o seu nome artístico musical.

O jogador de futebol está solteiro desde que terminou de vez com Rafaella Santos, irmã de Neymar. Mel Maia já teve um outro relacionamento com um atleta de futebol. Entre 2019 e 2020, ela namorou com João Pedro, ex-Fluminense e que hoje atua pelo Watford, da Inglaterra.

Com informações do Metrópoles.