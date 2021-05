Gabi Martins faz harmonização facial e divide opiniões

Continua após publicidade

Gabi Martins, após aparecer com um novo visual em seu instagram, nesta terça-feira (11), dividiu a opinião dos internautas.

A cantora e ex-BBB20 conhecida pelos seus cabelos loiros, apareceu morena. No entanto, não foi isso que chamou a atenção da web. Os fãs especulam uma possível a harmonização no rosto da recém morena.

“Só quero agradecer a Deus por tudo que ele tá fazendo na minha vida. Amo muito vocês! Gravei hoje e foi top! Gostaram do look?”, escreveu ela.





No Twitter Brasil, as mudanças na aparência também movimentaram os internautas e ela se tornou um dos assuntos mais comentados da plataforma.

“No meio de tanta maldade e de tanta guerra, temos que acabar com a harmonização facial, gente. A Gabi Martins já era linda. Por que, senhor??? Tá todo mundo virando o Shrek humano”, disse uma seguidora; “Não, gente, pera aí, mas o que aconteceu com a Gabi Martins do ‘BBB20’?”, questionou outra. “A Gabi Martins, do ‘BBB20’, virou outra pessoa”.

Com informações: IstoÉ