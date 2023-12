Gabi Luthai e Teo Teló revelam o sexo de primeiro bebê do casal

Siga o TNOnline no Google News

A cantora Gabi Luthai e o marido Teo Teló, irmão do cantor Michel Teló, revelaram o sexo do primeiro bebê do casal. Na noite desta segunda-feira (18), o casal compartilhou um vídeo nas redes sociais. Confira abaixo.

Nas imagens compartilhadas, os futuros papais mostraram alguns detalhes do chá revelação e aproveitaram para contar a notícia aos seguidores. No registro, eles se emocionam com a nuvem de confetes que anunciou a novidade.

"E nosso 1° neném é… muito feliz! Que Deus te abençoe, meu amor! Papai e mamãe te amam muito!", escreveram Gabi e Teo na legenda da publicação. Na recordação, eles se emocionaram com o anúncio e se abraçaram em frente a um letreiro que dizia 'Baby Lutelo'.

Nos comentários, os seguidores celebraram o futuro filho do casal com muita alegria. "Te amo amiga!! Que alegria!!!", declarou a cantora Lexa. "Ahhhhh que felicidade", disse a influenciadora Erika Schneider. "Você tem cara de mãe de menino", disse um fã sobre Gabi. "Ansiosa pra ver o rostinho do príncipe", confessou outro.

Fonte: Revista Caras

