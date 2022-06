Gabi Brandt revela que teve dados vazados por hospital duas vezes

Da Redação

Ela explicou, nos stories do seu perfil do Instagram, que a família possui histórico de câncer de útero e fez exames para investigar

Gabi Brandt utilizou o seu perfil nas redes sociais para revelar que já teve seus dados vazados duas vezes por um hospital no Rio de Janeiro. Na primeira ocasião, a influenciadora fez uma biópsia no final de 2020. Na outra, em abril de 2021, ela foi hospitalizada para tratar uma infecção nos rins.

"Esse negócio de hospital vazar coisa de paciente. Vocês têm ideia de quanto é absurdo? Vou contar uma história minha para vocês", começou Gabi. Ela explicou, nos stories do seu perfil do Instagram, que a família possui histórico de câncer de útero e fez exames para investigar se estava com a doença.



"Tive suspeita e minha médica me indicou fazer uma biópsia. Fiquei internada no hospital. Eu não queria passar a notícia para a minha família, sobre a suspeita, porque eu não tinha certeza. Por que eu ia preocupar todo mundo? Fui fazer a biópsia em segredo. Uma funcionária do hospital vazou a foto do meu prontuário do hospital", contou a influenciadora.

"Tinha nome da minha médica, meu plano de saúde, data de entrada, horário de alta. Como não estava especificando que era uma biópsia para investigar um possível câncer, isso abriu margem para as pessoas especularem. Eu estava internada e minha mãe ficou sabendo", continuou. "Até sair o resultado da biópsia levou um tempão, ficou todo mundo preocupado. Eu não podia escolher contar ou não isso. Não foi a primeira vez, quando tive infecção no rim."

Gabi afirmou que não frequentou mais o hospital que vazou suas informações. "Um momento tão delicado... O mais surreal disso é a pessoa do hospital mandar as coisas. Quem está internado. Eu fiquei muito traumatizada. Nunca mais nem fui no hospital e nem vou. É muita invasão de privacidade, nunca vou entender".





Fonte: Revista Quem.



