Gaab, filho mais velho de Rodriguinho, se casa no interior de SP

Na noite de quarta-feira (26), Gaab, filho mais velho de Rodriguinho, se casou com Michelle Alveia, em Mairiporã, no interior de São Paulo. O pai no noivo contou que vivenciou um dos momentos mais emocionantes de sua vida.

Pais de Heloisa, de sete anos, e Haili, de um ano e meio, o casal oficializou a união com a presença de familiares e amigos próximos, incluindo os cantores Thiaguinho e André Marinho. Por meio das redes sociais, Rodriguinho compartilhou com o público alguns registros da ocasião especial.

"É uma emoção enorme ver meu filho subindo ao altar com a Michelle com quem ele já vem construindo uma história linda e já nos presentearam com minhas netinhas, que são minhas paixões. É meu primogênito casando, só sei sentir orgulho e amor por eles", declarou o ex-participante do BBB 24 ao site 'Gshow'.

Gaab, que também é cantor, pediu a companheira em casamento ao vivo durante uma participação na gravação do DVD de seu tio, Mr Dan, em 2024. Na ocasião, o primogênito de Rodriguinho surpreendeu Michelle e o público presente ao se ajoelhar no chão com um anel.

"Obrigado meu Deus por proporcionar esse momento maravilhoso! A menina que me conheceu adolescente, a mulher que me transformou em um homem, a mãe das minhas filhas, e agora apresento a vocês minha esposa. Te amo muito, obrigado por permitir cuidar de você pelo resto da minha vida", declarou o músico.

Além de Gaab, Rodriguinho também é pai de Rodrigo Júnior, Vitória, Jaden Fernando e Aretha, frutos de relacionamentos anteriores. Atualmente, o pagodeiro é casado com Bruna Amaral.

