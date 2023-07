Funkeiro MC Ryan, famoso pelo hit 'Papin' será pai pela 1ª vez

Giovanna Roque está grávida do seu ex-namorado

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A influenciadora Giovanna Roque, anunciou nesta última terça-feira (18), que está grávida. A jovem de 23 anos, estava em um relacionamento recente com o funkeiro Mc Ryan, famoso pelos hit 'Papin', 'Tubarão te amo' e 'Felina', mas apesar do término os dois continuaram amigos.

continua após publicidade

O funkeiro confirmou em uma rede social que é pai do filho(a) que Giovanna está esperando. E comemorou em um vídeo entre amigos com a legenda 'Que venha com saúde, tô feliz'.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Porém, os internautas julgaram a publicação com comentários, como: "Mulheres lindas e novas sendo mães solteiras porque engravidam de MC’s que embora assumam os filhos, não tem sequer maturidade. É preocupante, parece que virou moda", outro ainda comentou "Ele é um homem mediano, fora do padrão, ele só tem dinheiro, se fosse pobre ela jamais olharia pra ele. Depois dizem que o dinheiro não compra felicidade."

Siga o TNOnline no Google News