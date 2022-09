Funeral: Reino Unido se despede da rainha Elizabeth II

Da Redação

O caixão segue para Windsor.

O funeral da rainha Elizabeth II chega ao fim, nesta segunda-feira (19/9), após 12 dias de velório. A família real britânica e chefes de Estado de 50 países se reuniram na Abadia de Westminster para uma missa.

Após a missa na Abadia de Westminster, o caixão de Elizabeth II será levado para a Capela de St George, no Castelo de Windsor, para outra celebração religiosa. O destino final de descanso do caixão será na capela em memória do rei George VI, um anexo à capela principal. Lá foram enterrados os pais da rainha e se encontram as cinzas de sua irmã, a princesa Margaret.

Missa de Estado

Durante o funeral de Estado, o Arcebispo de Canterbury saudou “a vida abundante da rainha dedicada ao amor e ao serviço público”. E ainda acrescentou: “Ela ela uma monarca alegre e presente da vida de milhões de pessoas”.

Os 2 mil convidados da família real, após o fim da cerimônia, fizeram 2 minutos de silêncio em homenagem à rainha. Os presentes emendaram o momento com o hino do Reino Unido: Deus Salve o Rei. O atual monarca, o rei Charles III, se emocionou e permaneceu calado.

Convidados

Chefes de Estado de todo o mundo estavam presentes na cerimônia, inclusive o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro. Quando questionado sobre a influência desta viagem às vésperas das eleições, Bolsonaro retrucou: “Você acha que eu vim aqui fazer política?”.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também compareceu à igreja para prestigiar a rainha. A atual primeira-ministra da Inglaterra, Liz Truss, e os antecessores dela marcaram presença na Abadia — inclusive Boris Johnson, Gordon Brown, James Cameron e Tony Blair.

Cortejo real

O corpo da rainha foi transportado do Westminster Hall até a Abadia às 6h44 (horário de Brasília). A família real e forças militares, liderados pelo rei Charles III, fizeram uma procissão de 16 minutos atrás do caixão.

O monarca foi acompanhado pelos irmãos: a princesa Anne, o príncipe Andrew e o príncipe Edward. Os filhos do rei, o príncipe William e o príncipe Harry, também estavam no cortejo. Ainda participaram da cerimônia o sobrinho da rainha, o conde de Snowdon, e o primo da rainha o duque de Gloucester.

Os filhos mais velhos do príncipe de Gales, George e Charlotte, fizeram parte do cortejo dentro da igreja e sentaram na primeira fila. Em cima do caixão da rainha, a família real colocou a coroa dela, um arranjo feito com flores dos palácios reais e um cartão escrito pelo rei Charles.

Funeral de 12 dias

A rainha Elizabeth II morreu em 8 de setembro, no Castelo de Balmoral, na Escócia. O caixão da monarca passou quatro dias no país antes de seguir para a Inglaterra. Em Londres, o caixão permaneceu cinco dias exposto no Westminster Hall para visitação pública.

As filas chegaram a ter 8km de extensão. Ingleses anônimos e famosos passaram até 14 horas em pé esperando para poder prestar uma homenagem final à monarca que permaneceu 70 anos como chefe de Estado do Reino Unido.

Com informações: Metrópoles

