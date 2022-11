Fundador da banda Nazareth, Dan McCafferty, morre aos 76 anos

Da Redação

Dan morreu nesta terça-feira (8)

O vocalista original da banda de rock escocesa Narareth, Dan McCafferty, morreu nesta terça-feira (8) aos 76 anos. A informação foi divulgada através das redes sociais do grupo musical.

"Dan morreu às 12h40 de hoje", diz o comunicado. "Este é o anúncio mais triste que já tive que fazer. Maryann e a família perderam um marido e pai maravilhoso e amoroso, perdi meu melhor amigo e o mundo perdeu um dos maiores cantores que já viveram. Muito chateado para dizer qualquer coisa além disso neste momento", lamentou o baixista Pete Agnew, que não comentou sobre a causa da morte.

fonte: Reprodução/Redes Sociais Um post foi divulgado nas redes sociais da banda

McCafferty nasceu em Dunfermline, Escócia, em 1946. Ele fundou a banda de rock em 1968 com Agnew, o guitarrista Manny Charlton e o baterista Darrell Sweet.

O sucesso internacional foi alcançado com o álbum "Hair of the Dog", de 1975, com músicas como a faixa-título e "Love Hurts".

A voz de McCafferty foi uma das mais marcantes do rock clássico. Ele seguiu na Nazareth por quase cinquenta anos até 2013, quando se afastou para cuidar da saúde.

Em outubro de 2019, McCafferty lançou o primeiro álbum solo, "Last Testament".

Com informações do G1.

