Funcionário da Disney arruína pedido de casamento e viraliza

Um funcionário da Disney Paris viralizou na internet após arruinar o pedido de casamento de um casal apaixonado.



Em uma cena inacreditável, o funcionário do parque corre desesperadamente, arranca a caixinha com a aliança das mãos do (quase) noivo e transforma o o momento apaixonado em imagens de constrangimento.

“Ela disse sim”, o homem diz. Ao que o empregado responde: “Sim, que ótimo. Mas aqui é bem melhor”, enquanto pede que o casal se retire do local onde estava. O usuário que postou o vídeo, publicado originalmente no Reedit, garante que o jovem tinha permissão para noivar naquele lugar.

As informações são do Metrópoles.

Veja o exato momento em que o funcionário acaba com o momento romântico :

Um representante da Disney afirmou que a empresa se arrepende da forma como o jovem colaborador lidou com a situação.



June 5, 2022