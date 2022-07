'Fui mula e carreguei drogas para o Marrocos', diz Cameron Díaz

Da Redação

"Fui usada como mula carregando drogas para o Marrocos", afirmou a atriz Cameron Díaz, 49 anos, ao podcast Second Life no momento em que deixa a "aposentadoria" para voltar ao cinema. A estrela afirmou que foi "usada" para contrabandear substâncias ilícitas semanas antes de conseguir o papel que mudou sua vida no filme O Máscara.

Segundo o tabloide inglês Daily Mail, a estrela está se programando para retornar às telonas após um hiato de oito anos. Ela deve estrelar, ao lado de Jamie Foxx, a comédia Back In Action, ainda sem título em português.

Cameron, que já foi uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood, lembrou do início da sua carreira, quando trabalhava como modelo e passava por dificuldades em Paris. Nesta fase, aceitou ser usada como "mula". Ao podcast Second Life, ela explicou que juntou dinheiro suficiente para se mudar para a capital francesa e seguir como modelo, mas não teve sorte em encontrar emprego por lá.

Segundo o Daily Mail, Cameron afirmou não saber que carregava substâncias ilegais até chegar ao aeroporto e, ao perceber, entrou em pânico.

"Uma garota loira, de olhos azuis, jeans rasgado, bota plataforma e com o cabelo solto desembarca sozinha em Marrocos, isso realmente era muito inseguro", diz.

A atriz conta que foi abordada por funcionários do aeroporto, que questionaram a respeito da bagagem. "Não sei, não é meu, não faço ideia de quem seja e esse foi o único trabalho que consegui em Paris." Ela deixou a mala com os funcionários do aeroporto e se livrou da prisão por tráfico de drogas.

A grande oportunidade veio através do convite de um agente de elenco. Os produtores estavam procurando por uma protagonista para estrelar ao lado de Jim Carrey no que se tornou o sucesso de 1994, O Máscara. Na época, ela chegou a afirmar que "não atuava".

"Eu tinha acabado de menstruar, não havia como eu colocar algo sexy naquele dia. Fiquei tipo: 'você está brincando?'", lembrou a loira.

Mas descrevendo o diretor Chuck Russell como 'ótimo', a atriz contou que ele a acalmou: "Você é minha Tina Carlyle e eu vou preparar você para este papel."

Preparou tão bem que Cameron Díaz colecionou papéis principais em blockbusters como O Amor não Tira Férias, Jogo de Amor em Las Vegas e As Panteras.

