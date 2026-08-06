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RETRATAÇÃO

"Fui impulsivo e imaturo", admite Bruno Gagliasso após polêmica com lanchonete

Ator usou as redes sociais para desabafar após não ser atendido em um drive-thru que fechou antes do horário, mas recuou após a repercussão negativa

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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O ator Bruno Gagliasso pronunciou-se nesta quinta-feira (6) sobre a repercussão negativa de uma reclamação feita por ele nas redes sociais, após não conseguir atendimento em uma unidade do McDonald’s em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Ao avaliar a própria postura, o artista admitiu que agiu de forma impulsiva e imatura ao levar uma frustração pessoal para a internet, ressaltando que não tem problemas em reconhecer o erro.

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O episódio ocorreu na noite da última terça-feira (4). Segundo o relato inicial de Gagliasso, ele chegou ao drive-thru da rede de fast-food por volta das 22h50. Embora o estabelecimento informasse que o funcionamento ia até as 23h, o local já estava com as atividades encerradas. A situação o levou a publicar uma queixa no Instagram, o que rapidamente gerou uma onda de críticas por parte dos internautas. Boa parte dos comentários apontou uma contradição no discurso do ator, lembrando seu posicionamento público a favor do fim da escala de trabalho 6x1.

Diante da repercussão desfavorável, Gagliasso optou por apagar a publicação. Em entrevista à coluna da jornalista Mônica Bergamo, ele assumiu a total responsabilidade pelo ato e explicou que prefere tirar aprendizados de suas falhas em vez de insistir em disputas para provar que está certo. O ator concluiu o assunto com bom humor, afirmando que a lição que fica do episódio é a de que, se quiser um lanche na próxima vez, precisará chegar mais cedo.

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