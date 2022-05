Frio: três receitas de sopas para se esquentar

Da Redação

Não há nada melhor do que se aquecer com uma receita bem quentinha nesse frio, não é mesmo? Com diversas opções entre sopas, caldos e cremes, o que não falta é receita boa para espantar o frio. Separamos três opções de sopas quentinhas e deliciosas para você fazer.

SOPA DE FEIJÃO COM MACARRÃO





INGREDIENTES

3 xícaras de chá de feijão

1 litro de água fria

2 tabletes de caldos de sua preferência

1 xícara de chá de macarrão de sua preferência

1 cenoura em cubinhos

MODO DE PREPARO

Bata no liquidificador as 3 xícaras de feijão cozido.

Peneire e leve ao fogo em panela tampada com 1 litro de água.

Quando ferver, acrescente 2 tabletes de caldo e deixe em fogo baixo por cerca de 15 minutos.

Despeje o macarrão com as cenouras.

Cozinhe por, cerca de, 20 minutos, mexendo de vez em quando, até que cozinhem.

Sirva a seguir, polvilhando com 1 colher de sopa de cebolinha verde picadinha.

SOPA DE MANDIOCA

INGREDIENTES



½ kg de mandioca

2 colheres(sopa) de manteiga ou margarina

2 colheres(sopa) de cebola picadinha

2 tomates grandes, sem pele, picados

8 xícaras de água

4 cubinhos de caldo de galinha

Sal e pimenta do reino à gosto

1 colher(sopa) de salsinha e cebolinha verde picada

MODO DE PREPARO

Descasque a mandioca e corte em pedaços. Coloque 1 colher(sopa) de manteiga numa panela e leve ao fogo médio. Adicione a cebola, o tomate e a cebolinha verde e cozinhe durante 10 minutos. Acrescente a água e os cubinhos de caldo de galinha, tampe e cozinhe em fogo baixo até que a mandioca fique macia. Bata tudo no liquidificador. Tempere com sal e pimenta do reino à gosto. Cozinhe em fogo baixo, sem tampa, até que engrosse. Adicione a colher(sopa) de manteiga restante, a salsinha e sirva a seguir.





SOPA DE LEGUMES COM MACARRÃO





INGREDIENTES

1 cebola média picada

250 g de carne bovina (de preferência músculo ou costela)

1 tomate médio picado

2 batatas médias cortadas em cubos

2 cenouras médias cortadas em cubos

2 mandioquinhas médias cortadas em cubos

12 vagens picadas

2 xícaras de macarrão (tipo argolinha ou conchinha ou ave maria ou cabelo de anjo)

1 tablete de caldo de carne

1 envelope de tempero

1 pitada de pimenta do reino ou pimenta calabresa

1 xícara de salsinha e cebolinha bem picadinhas

Sal a gosto

Água até um pouco mais de a metade da panela de pressão

MODO DE PREPARO

Coloque um fio de óleo na panela de pressão.

Acrescente a cebola e deixe dourar.

Acrescente a carne bovina e deixe dourar.

Acrescente o tomate picado.

Coloque o caldo de carne e o envelope de tempero tipo sazon.

Junte as batatas, as cenouras, as mandioquinhas e as vagens e deixe refogar por 3 minutinhos (sempre mexendo para não grudar no fundo da panela).

Adicione a salsinha e a cebolinha, a pimenta, o sal e, por último, a água.

Obs: A água deve ser adicionada até que ultrapasse um pouco mais da metade da panela de pressão.

Tampe a panela de pressão e deixe cozinhar por 40 minutos.

Após os 40 minutos, destampe a panela e acrescente o macarrão.

Assim que o macarrão estiver cozido, desligue a panela e pode servir.

Dica: Não deixe o macarrão muito mole.

Fonte: Tudo Gostoso