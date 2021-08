Frieza da família de Medina impressiona amigos do surfista

Da Redação

Família de Gabriel Medina.

Nem a participação de Gabriel Medina nas Olimpíadas – que aliás foi a primeira da história, já que o surfe acaba de ser incluído como esporte olímpico – foi capaz de quebrar o gelo e amenizar a briga entre a família e o surfista.

Amigos próximos a Gabriel se impressionaram com a frieza da mãe Simone, do padrasto Charles e até mesmo da irmã mais nova, Sophia. Ninguém da família o parabenizou pela sua participação nas Olimpíadas e nem ao menos pelos três títulos que Gabriel Medina já ganhou esse ano no tour Mundial do Surfe.

Entre eles, não há qualquer contato nem por telefone e nem por meio de mensagens. O desentendimento da família e de Gabriel começou em 2020, segundo amigos, quando o surfista resolveu que tomaria as rédeas de sua carreira profissional e de sua vida pessoal, pois até suas relações amorosas até então eram controladas pela mãe Simone.

Metrópoles