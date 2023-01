Freddie White, baterista da Earth, Wind & Fire, morre aos 67 anos

Da Redação

A banda Earth, Wind & Fire, sucesso dos anos 1970 com sua combinação de dance, funk, R&B, soul e pop, perdeu mais um de seus integrantes originais. O baterista Freddie White morreu aos 67 anos.

De acordo com Verdine White, irmão dele, Frederick Eugene “Freddie” White morreu no último domingo (1º/1). Em uma postagem nas redes sociais, Verdine confirmou a perda, mas não disse onde ou como ocorreu a morte.

“Ele se junta aos nossos irmãos Maurice, Monte e Ronald no céu e agora toca bateria com os anjos! Criança protegida, membro dos nove integrantes originais do EWF [Earth, Wind & Fire], com recordes de ouro na tenra idade de 16 anos! Ele era o irmão número 4 na escalação da família. Mas mais do que isso em casa e além, ele era o irmão maravilhoso que sempre era divertido e deliciosamente travesso!”, escreveu Verdine.

Confira o post:





Fred White sempre foi considerado um baterista muito talentoso antes ainda de integrar o Earth, Wind & Fire. Ao lado do também baterista e percussionista Ralph Johnson, fez com que a banda se destacasse exatamente pela parte rítmica. Com eles, músicas como Boogie Wonderland e September se transformaram em sucessos instantâneos.

A influência dos irmãos White e da Earth, Wind & Fire podem ser observadas ainda hoje, com músicas da banda e samples sendo usadas em obras de outros artistas e em filmes. O grupo entrou no Hall da Fama do Rock and Roll em 2000, tocou no show do intervalo do Super Bowl de 2005 e tem seis Grammys.

O Instagram oficial da banda divulgou uma apresentação de Freddie White na bateria. Confira:

Com informações: Metrópoles

