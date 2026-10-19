Fred Bruno é ferido de raspão após deputado efetuar disparo em casa noturna de SP

O jornalista e apresentador Fred Bruno foi ferido de raspão no pé por um disparo de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira (19), durante uma confusão na casa noturna Santo Cupido, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo. O tiro partiu de uma arma portada pelo deputado estadual Marcelo Aguiar (PL), que acabou detido em flagrante após o episódio. Apesar do susto, o apresentador passa bem e decidiu não registrar boletim de ocorrência contra o parlamentar.

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A confusão no estabelecimento teria começado após o deputado importunar mulheres que estavam no local e ser repreendido por outros frequentadores. As circunstâncias exatas do disparo ainda são alvos de investigação, já que os relatos divergem. Uma das versões aponta que o político sacou a arma intencionalmente durante a discussão, enquanto outra sugere que o armamento disparou de forma acidental após o parlamentar sofrer uma queda no meio do tumulto. Antes de ir à balada, Marcelo Aguiar havia participado de uma manifestação política na Avenida Paulista.

Após a ocorrência, o parlamentar foi conduzido ao 14º Distrito Policial, em Pinheiros. De acordo com o registro policial, o deputado apresentava estado de exaltação, configurando risco à própria integridade física e à de terceiros, e chegou à delegacia aos prantos, conforme imagens divulgadas pela imprensa. Apesar do flagrante, ele foi liberado ainda durante a madrugada. A arma utilizada no episódio e um veículo com placa oficial da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), associado ao deputado, foram apreendidos e passarão por análise pericial para auxiliar no esclarecimento do caso.