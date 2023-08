Frank Aguiar corta cabelão e faz harmonização facial: "Rejuvenesceu"

O cantor Frank Aguiar, um dos ícones da história do forró, surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (3), e exibiu seu novíssimo visual. Durante o programa Fofocalizando, ele mostrou pela primeira vez uma mudança drástica em seu look.

Agora, o cantor deixou para trás os cabelos longos que sempre usou ao longo de sua carreira. O bonitão também passou por uma harmonização facial. Com os fios mais curtos, ele primeiro fez suspense. "Eu corto ou não corto o cabelo? O que a maioria opinar eu irei respeitar! Daqui a pouco ao vivo aqui no SBT no Programa Fofocalizando", disse ele nas redes sociais.

No programa, ele cortou o cabelo ao vivo para comemorar a mudança no rosto. "Se eu me arrepender, daqui dois, três anos cresce de novo", disse ele. O visual agradou os apresentadores que elogiaram a mudança no visual do cantor. "Gente, rejuvenesceu dez anos", disse um. "Ficou irreconhecível", declarou outro.

