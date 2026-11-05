Franciny Ehlke dá à luz Zara, sua primeira filha com Tony Maleh

A influenciadora Franciny Ehlke, de 27 anos, anunciou em suas redes sociais o nascimento de sua primeira filha, Zara, fruto do relacionamento com o empresário Tony Maleh, de 36 anos. O parto aconteceu na quarta-feira (4), e a notícia foi compartilhada junto com os primeiros registros da recém-nascida ainda na maternidade. Maleh já é pai de um menino, Rafik, fruto de uma relação anterior.

Na publicação, Franciny celebrou o momento e destacou a transformação trazida pela maternidade. Ela escreveu que a família cresceu e afirmou que, com a chegada da bebê, nasce também uma nova versão de si mesma como mãe. As imagens divulgadas mostram o casal logo após o parto, além de momentos no quarto hospitalar ao lado de Rafik, que foi o responsável por revelar o sexo da irmã durante o chá revelação realizado em maio.

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Franciny e Tony Maleh se conheceram no final de 2024, durante um evento corporativo no qual o empresário foi apresentado como potencial investidor da marca de cosméticos da influenciadora. O relacionamento começou em janeiro de 2025 e o noivado foi oficializado no mês seguinte. Em outubro do mesmo ano, eles se casaram em uma cerimônia realizada na Itália, evento que ganhou repercussão pelo luxo das joias, incluindo um anel de noivado avaliado em R$ 5 milhões e alianças de casamento estimadas em mais de R$ 80 mil.

Durante a gestação, a influenciadora também abordou publicamente as mudanças corporais do período. No mês anterior ao parto, ela rebateu críticas de seguidores sobre sua aparência facial, explicando que as alterações eram naturais da retenção de líquidos típica da gravidez e pontuando que as transformações físicas fazem parte do processo de gestação.