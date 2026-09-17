Fran Almeida vence disputa de memória e é a primeira Fazendeira da temporada

Influenciadora superou prova de sequência de cores, garante imunidade na semana e terá o poder de indicar um peão à Roça

A influenciadora Fran Almeida conquistou o primeiro chapéu de Fazendeiro de 'A Fazenda 18' na noite de quarta-feira, 16 de setembro. Ela venceu a disputa transmitida ao vivo, que exigiu memória, agilidade e precisão dos participantes, garantindo imunidade para a primeira semana e o direito de indicar um concorrente direto para a Roça, além de assumir a divisão das tarefas na sede.

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Antes de o desafio começar, a apresentadora Adriane Galisteu anunciou uma dinâmica de veto comandada pelos quatro visitantes temporários da sede: Renê Thristan, Giovanna Gold, Igor Monteiro e Ana Bruna. O quarteto recebeu a instrução de escolher quatro peões fora da baia para ficarem de fora da atividade. Com a regra aplicada, Ana Bruna vetou Alfredo Amaral, Giovanna Gold impediu a participação de Darlin Ferrattry, Igor Monteiro escolheu Stephanie Gomes e Renê Thristan tirou Daniel Erthal da competição.

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Realizada na área externa, a prova dividiu-se em três etapas e testou a capacidade de memorização do elenco. A dinâmica exigia que os peões observassem uma sequência de cores exibida no telão e, logo em seguida, empilhassem oito cubos coloridos na ordem exata revelada pela produção. Fran Almeida completou a montagem correta no menor tempo entre os competidores e assegurou o cargo de liderança na estreia do reality show.