Fotos falsas do Papa com casaco estiloso viralizam na web

Imagens falsas do Papa Francisco usando roupas estilosas têm viralizado nas redes sociais. As fotos foram criadas com ajuda de uma inteligência artificial. As imagens fakes foram fabricadas com o aplicativo Midjourney, que funciona dentro do aplicativo de videochamadas Discord.

Nas fotos, o pontífice aparece usando casacos e até sneakers com detalhes coloridos. Em uma delas, o santo padre aparece de óculos escuros enquanto faz um gesto de “arminha” com a mão. Também nesta semana, imagens falsas do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump sendo preso viralizaram na internet.

“Fazendo fotos do Trump sendo preso enquanto aguardo a prisão de Trump”, comentou um usuário do Twitter.

As informações são do site Metrópoles.

