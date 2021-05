Fotos do Casamento de Ariana Grande batem record de likes

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A cantora e atriz Ariana Grande se casou com Dalton Gomez em 15 de maio deste ano. Ariana, de 27 anos, postou nesta quarta-feira (26/05) em sua conta no Instagram, fotos do casamento que logo se tornaram virais entre seus admiradores.

A postagem da cantora recebeu mais de 7 milhões de curtidas em uma hora, o que não surpreende, pois Ariana possui 237 milhões de seguidores em sua conta. A estrela, que usou um vestido da estilista Vera Wang em seu casamento, pode ser vista durante a preparação da cerimônia e também beijando seu novo marido.

Além do vestido da famosa estilista, a interprete de "7 Rings" completou o visual com um lindo laço em seu cabelo com um véu branco. “15.5.21”, escreveu Ariana Grande na legenda das fotos.

Com informações: Cenapop