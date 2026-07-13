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VOLTARAM?

Foto de Virginia Fonseca no colo de Vini Jr. viraliza e indica reconciliação

Registro nas redes sociais gerou comparações com foto antiga da influenciadora ao lado do ex-marido, o cantor Zé Felipe

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 09:25:27 Editado em 13.07.2026, 09:28:19
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Foto de Virginia Fonseca no colo de Vini Jr. viraliza e indica reconciliação
Autor O flagrante teria sido publicado no status do WhatsApp da empresária - Foto: Reprodução/Instagram/Redes Sociais

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o jogador de futebol Vini Jr. sinalizaram a reconciliação do relacionamento após a divulgação de fotos de uma viagem romântica pela Itália. O flagrante, que teria sido publicado no status do WhatsApp da empresária, mostra Virginia sentada no colo do atacante da Seleção Brasileira a bordo de um iate de luxo na Sardenha, onde o atleta comemorou o aniversário de 26 anos neste domingo (12).

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A publicação rapidamente viralizou nas redes sociais e gerou uma onda de comparações por parte dos internautas com um registro fotográfico antigo feito pela influenciadora ao lado do ex-marido, o cantor sertanejo Zé Felipe.


Foto de Virginia Fonseca no colo de Vini Jr. viraliza e indica reconciliação
AutorFoto: Reprodução/Instagram/Redes Sociais

Usuários do X (antigo Twitter) apontaram que, enquanto o músico aparecia sorridente na imagem do passado, Vini Jr. foi fotografado focado na tela do celular, o que rendeu críticas e especulações sobre a dinâmica do casal. Diante da repercussão e de comentários sobre seu próprio estado emocional, Zé Felipe usou suas redes sociais na manhã desta segunda-feira (13) para negar que estivesse abatido, justificando que sua fisionomia séria nos vídeos gravados mais cedo era apenas reflexo do horário em que acordou.

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O retorno do casal ocorre cerca de dois meses após o anúncio do término da relação de sete meses, ocorrido em maio, motivado por rumores de uma suposta traição por parte do jogador. Os indícios de reconciliação ganharam força ainda durante a Copa do Mundo, quando Virginia recebeu um buquê de rosas gigante e joias exclusivas em seu hotel nos Estados Unidos, além de interações públicas com emojis de coração feitas pelo atleta. A viagem atual pela Europa conta também com a presença de amigos e dos três filhos da influenciadora com Zé Felipe — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo —, e o roteiro deve seguir para um período a sós em Ibiza no final do mês de julho.

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