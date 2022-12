Foto de Messi com a taça da Copa se torna a mais curtida do Instagram

Da Redação

Foto publicada pelo Messi se tornou a mais curtida de todos os tempos no Instagram

A foto publicada pelo Messi com a taça da Copa do Mundo se tornou a mais curtida de todos os tempos no Instagram, segundo a própria plataforma, que anunciou nesta terça-feira (20). A publicação, com 10 fotos, alcançou mais de 64 milhões de curtidas.

O post de Messi inclui fotos do atleta com companheiros da seleção argentina e o momento em que ele recebe o troféu de melhor jogador da competição.



"Demonstramos mais uma vez que os argentinos quando lutamos juntos e unidos somos capazes de alcançar o que nos propusemos", escreveu o jogador na publicação.

Ainda de acordo com o Instagram, as hashtags #Messi e #Argentina se tornaram as mais populares da rede social em todo o mundo após a final da Copa do Mundo.



Até então, a foto mais popular na rede social era de um ovo. A imagem publicada em janeiro de 2019 alcançou 25 milhões de curtidas em dez dias e atingiu o objetivo de sua campanha para superar em curtidas uma foto da influenciadora Kylie Jenner.

Com informações do g1

