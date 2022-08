Foto de Gil do Vigor é utilizada em registro de deputado no TSE

Da Redação

No final da tarde deste sábado (13), a correção foi feita no site

O perfil do pré-candidato a deputado estadual Luciano Gomes de Oliveira de Comodoro, a 677 km de Cuiabá, está cadastrado com a foto de urna do ex-participante do reality show Big Brother Brasil. Uma foto do Gil do Vigor está no site de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A reportagem é do G1.

O partido Democracia Cristã (DC) informou que foi um erro de dados, mas que já foi solicitado a troca e correção. Segundo o DC, o erro não foi do pré-candidato. O partido informou que contratou uma empresa que ficou responsável pela qualidade da foto e que o erro foi da empresa. Segundo o DC, assim que o partido tomou conhecimento dos fatos, contatou o jurídico e solicitou a alteração da imagem.

A foto de urna seria o local onde deveria estar a imagem do pré-candidato. Ela aparece ao lado de informações do político, como nome, local de nascimento e patrimônio.

A última data de atualização do cadastro do político foi realizada nessa sexta-feira (12). Os pré-candidatos tem até segunda-feira (15) para realizar as candidaturas no site do TSE.

'Não autorizo uso da minha imagem'

Gil do Vigor, se manifestou nas redes sociais, neste sábado (13), e disse que não autoriza o uso da imagem dele a nenhum candidato que não apoie e que algo sério assim não deveria ser banalizado.

“Quero que fique bem claro aqui que não autorizo o uso da minha imagem a candidato nenhum que eu não apoie. Algo sério como isso não deve ser banalizado para ganhar atenção em cima. Existem consequências para ações assim”, declarou.

No momento em que recebeu a notícia, Gil escreveu nas redes sociais, também, que "o processo vem aí".

O economista pernambucano Gil do Vigor conquistou o 4º lugar no BBB-21 e chegou a ficar quase 100 dias dentro da casa. Ele ficou conhecido pelos bordões e o carisma dentro do reality.

Após o confinamento, Gil do Vigor recebeu o título de Cidadão Paulistense, um voto de aplauso e a Comenda Padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro, a mais alta honraria de Paulista, município no Grande Recife onde o ex-BBB morava.

Atualmente o ex-participante está nos Estados Unidos fazendo pós-doutorado.

Por Caroline Mesquita, para o G1.

