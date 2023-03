Forçada a expor: Klara Castanho chora ao falar sobre violência

Da Redação

A atriz Klara Castanho, de 22 anos, falou pela primeira vez, em uma emissora de comunicação, sobre o vazamento de sua história pessoal no ano passado. Durante participação no programa Altas Horas, exibido neste sábado (4), atriz disse que foi forçada a trazer a público a coisa mais difícil de sua vida.

Em 25 de junho de 2022, Klara publicou em sua rede social um relato em revelando que foi estuprada, engravidou e decidiu entregar o bebê diretamente para adoção. Na época, ela divulgou a carta aberta repudiando o vazamento da história.

Além de falar sobre o assunto que gerou muita polêmica, ela agradeceu o carinho que recebeu e disse confiar na Justiça. "Pessoas foram muito gentis comigo. Por mais que as pessoas não entendam, as pessoas escolheram respeitar a minha decisão. Depois que vim a público, de novo, de forma forçada, denunciei todos os crimes. O que me resta é confiar na Justiça, e eu confio muito", disse a atriz no Altas Horas.

fonte: Reprodução/Altas Horas/Rede Globo

RELEMBRE O CASO

Klara contou que descobriu a gravidez já nos últimos meses de gestação. Quando a criança nasceu, ela foi abordada por uma enfermeira que estava na sala de cirurgia. Ela fez perguntas e ameaçou: 'imagina se tal colunista descobre essa história'. Eu estava dentro de um hospital, um lugar que era para supostamente me acolher e me proteger. Quando cheguei no quarto já havia mensagens do colunista, com todas as informações. Ele só não sabia do estupro", relatou.

Em janeiro, o Coren-SP (Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo) decidiu pelo arquivamento do processo de investigação do caso por falta de provas que houve o vazamento das informações pessoais da paciente.

Em setembro, Klara Castanho entrou com uma queixa-crime contra o jornalista Leo Dias, Antonia Fontenelle e a youtuber Adriana Kappaz pela divulgação e exposição da história.

