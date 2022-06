Fora do Corinthians, Jô descobre que engravidou amante, diz colunista

Da Redação

Ex-atacante da Seleção Brasileira engravidou sua amante, a influenciadora Maiára Quiderolly, segundo colunista

A vida do atacante Jô passa por mais uma reviravolta depois de ele ter sido flagrado em um evento de pagode, na última terça-feira (7), enquanto seu então time, o Corinthians, era derrotado uma partida contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. O jogador acabou rescindindo seu contrato com o clube, no entanto, não foi só isso que mudou em sua vida. Fontes próximas ao jogador contaram à coluna Leo Dias que o ex-atacante da Seleção Brasileira engravidou sua amante, a influenciadora Maiára Quiderolly.

Com mais de 66 mil seguidores no Instagram, a influenciadora tem compartilhado nas redes sociais sua rotina durante a gravidez. A coluna entrou em contato com Maiára, que não confirmou e nem negou que o pai do filho que está esperando é do atacante.

No final de 2021, após a reta final do campeonato brasileiro, Jô sumiu por três dias enquanto curtia, deixando sua esposa preocupada. Após o sumiço, o atacante reapareceu e disse, na época, estar arrependido. Além disso, o jogador também indicou que estaria solteiro.

“Eu, Jô, errei com minha família mais uma vez! Decepcionei a mulher que sempre me ajudou a se levantar nos piores momentos da minha vida. Por isso que peço que não ataquem ela, e sim a mim que sou um otário por me deixar levar (…) Vou seguir minha vida da minha maneira, só que agora sozinho”, disse o atacante em nota posteriormente apagada das redes sociais.

Com informações, Metrópoles.