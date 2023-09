Foo Fighters se apresenta nesta quinta-feira (7) em Curitiba

Nesta quinta-feira, feriado da Independência do Brasil, a banda Foo Fighters se apresenta no Estádio Major Antônio Couto Pereira, no Alto da Glória, em Curitiba. Os bloqueios de trânsito na região começaram às 6h, na Rua Amâncio Moro, entre a Mauá e a Ubaldino do Amaral. Veja mais abaixo.

A abertura dos portões está prevista para as 16h. A banda americana está prevista para subir aos palcos às 21h. A interrupção da passagem de veículos, a partir das 10h, é feita nos cruzamentos entre as ruas: Floriano Essenfelder com Ubaldino do Amaral;Mauá com Floriano Essenfelder;Pedro Rolim de Moura e Augusto Severo;Barão de Guaraúna e Augusto Severo;Doutor Zamenhof e Mauá;Doutor Zamenhof e Ivo Leão;Floriano Essenfelder com 21 de Abril;Floriano Essenfelder com Alberto Bolliger;Maria Clara com Gottlieb Müeller.

Se acordo com reportagem do G1, os bloqueios são de responsabilidade de uma empresa privada contratada pela organização do evento. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) auxiliam nos trabalhos de fiscalização e orientação.

Segundo a prefeitura, as rotas alternativas de desvios são pelas ruas Augusto Stresser, Almirante Tamandaré e Itupava.

