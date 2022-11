‘Foi uma honra', diz médica e empresária na Paris Fashion Week

Da Redação

A médica e empresária, Luciana Dias

Foram 9 dias com 64 desfiles e 41 apresentações. Foram reunidas na capital francesa as 105 principais marcas da moda que apresentaram as coleções primavera-verão 2023 na Paris Fashion Week. A médica e empresária, Luciana Dias, pode acompanhar de perto esse espetáculo da moda mundial.

“Foi uma honra e privilégio fazer parte deste time de ouro. Foram convidadas mulheres incríveis e todas de uma elegância magnífica. Fizemos uma agenda incrível e intensa de arte, moda e gastronomia. Tivemos experiências magníficas. Um privilégio para poucos mortais”, revela a Dra. Luciana Dias.

A empresária viajou para França com um grupo selecionado de mulheres e a presença de Luciana Dias não foi por acaso. Profissional de sucesso fundou em 1990 a Transduson que se tornou referência no Brasil. O centro de diagnósticos completo e avançado conta com certificação ISO 9001 e acreditação ONA que atestam essa credibilidade.

Para completar Luciana Dias que também é influencer é reconhecida como uma mulher moderna, antenada, com foco na qualidade de vida e que investe em pessoas. Hoje, a Transduson é sinônimo de profissionais qualificados o que revela essa característica da Dra. Luciana Dias.

