Fogaça vai parar no hospital após ser mordido por animal inusitado

O chef de cozinha Henrique Fogaça foi parar no hospital após ser mordido por um animal inusitado nesta terça-feira (20). O famoso está em Juiz de Fora, Minas Gerais, e alimentava um quati quando foi mordido.

No seu perfil do Instagram, o cozinheiro mostrou que estava tomando vacinas no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira. Apesar de fofinhos, os quatis transmitem o vírus da raiva.

“Na próxima vez vou dar a banana no garfo ou na colher. Tomei uma mordida de um Quati cuja dieta consiste em frutas, aves, insetos, ratos, vermes, larvas, cobras, minhocas e lixos em geral”, disse o jurado do MasterChef Brasil na legenda da publicação.

Fonte: Informações Metrópoles.

