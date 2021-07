Da Redação

Fogaça é hospitalizado após desmaiar em gravação de reality

O jurado do reality show MasterChef Brasil, Henrique Fogaça deu um susto na equipe do programa nesta sexta-feira (30). O chef desmaiou durante as gravações da oitava temporada do reality.

A informação é do site TV Pop, que afirma que Fogaça teve uma queda de pressão e acabou caindo em um dos palcos do cenário. Por conta do incidente, ele sofreu um corte superficial na cabeça.

Segundo a publicação, as filmagens de hoje foram suspensas imediatamente e o chef foi atendido pela equipe médica da emissora paulista. Mais tarde, ele foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Com informações; Metrópoles