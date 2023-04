Flávia Pavanelli viraliza após mostrar que está 'banguela'; vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Flávia Pavanelli

A atriz e influenciadora digital Flávia Pavanelli viralizou nas redes sociais após revelar para os seguidores que está "banguela". Em um vídeo, a jovem contou que uma de suas lentes de contato dental caiu, e a situação inusitada acabou repercutindo na web.

continua após publicidade .

"Por essa vocês não esperavam", diz a atriz enquanto mostra a lente de contato caindo (veja no vídeo abaixo). Em seguida, Pavanelli explicou que esse tipo de situação não é comum, e que a que foi "sua culpa".

- LEIA MAIS: Filho de Claudia Raia surge com look de cachorrinho e encanta web

fonte: Reprodução

continua após publicidade .

"Não é comum isso acontecer, tá? Eu tenho um bruxismo absurdo e não estava usando placa (erro meu). Muito provavelmente a causa da faceta cair veio desse meu problema em específico. Para vocês terem ideia, eu tenho minhas lentes há quase nove anos e nunca tive problemas com nada", explicou a influenciadora.



"Hoje em dia, o desgaste do dente é praticamente superficial, somente para as lâminas serem encaixadas. Esse não é meu caso por um motivo individual”, contou ainda. No final de toda a situação, a atriz acabou virando assunto nas redes sociais.

Veja: null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News