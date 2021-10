Da Redação

Flávia Alessandra usa fio-dental no Egito e 'para' a web

Cliques de biquíni fio dental de Flávia Alessandra, 47 anos, pararam a rede social nesta segunda-feira (18). A atriz curte com Otaviano Costa, 48 anos, uma viagem pelo Egito e roubou a cena no local ao aparecer com a roupa de banho ousada nas fotos de costas em post no Instagram.

"Fofoqueira egípcia", escreveu Flávia Alessandra, após aparecer observando a bela paisagem do lugar enquanto exibia o bumbum empinado, além de esbanjar boa forma.

"Que flores linda, amor", brincou Otaviano Costa. Flávia Alessandra e o marido encantaram os fãs e seguidores compartilharem fotos de passeios pelo Egito.

Informações do site Caras.

Veja o post: